Dovolujeme si vám připomenout termín objednání na zubní ošetření. Prosím, potvrďte SMS ve tvaru OK na toto číslo. - OK. Prosím, omluvte syna z kroužku, včera večer jsme byli na pohotovosti, má horečku. - OK. Pane starosto, nezlobte se, ale na schůzku dorazím o něco později, je šílený provoz, stojím v koloně. - OK.

Jedna nejmenovaná zubní klinika z jihu Moravy asi před dvěma lety začala pacientům připomínat sjednaný termín návštěvy prostřednictvím SMS zpráv či telefonátu den předem. Důvod? Stále více klientů se totiž k ošetření jednoduše zapomnělo dostavit. Uspěchaná doba, dalo by se argumentovat. Stres v práci, stres v autě po cestě domů, stres s dětmi na kroužcích, rychle na nákup a na úkoly. Recepční z kliniky proto stačí jen krátce odpovědět. A je to OK.

Zrychlujeme. Honíme se za vzdušnými zámky ve strachu, že smysluplně nevyužijeme všech čtyřiadvacet hodin, které nám jeden celý den nabízí. A zapomínáme při tom být lidmi. Namísto, abychom kamarádově dceři popřáli brzké uzdravení v naději, že příští narozeniny už naše děti snad konečně oslaví společně, napíšeme jen stručné OK. OK, že jsme akceptovali absenci? Nebo snad OK, že je dobře, že onemocněla? Anebo OK, že jsme přijali textovou zprávu? Emoce jsou pryč. Vytrácí se porozumění.

Přestáváme využívat daru, kterým se povyšujeme nad všechny živé tvory na planetě. Kombinací vhodně zvolených slov dokážeme vyjádřit radost, nadšení, zármutek, zoufalství, naději, očekávání i záchvěv nervozity. Neměli bychom si svůj um nechat vzít univerzální zkratkou. Proto vám, milí čtenáři, patří velké poděkování, že jste mezi řádky dočetli až na samý závěr mého textu. Snad je to tak OK.