Slunce, rozpálená pláž, drinky. Pohoda, relax, jupí léto. Mám popito? Nevadí, vždyť pojedu jen na kole a navíc je to kousek. Zatím jsem to vždycky zvládl. Bum, nehoda a odvoz sanitkou do nemocnice.

V neděli v podvečer narazil mladík na elektrokole do sloupu na lávce přes Švýcarskou zátoku na Vranovské přehradě. Neměl helmu a sanitka ho zraněného odvezla na chirurgii do znojemské nemocnice. Ještě předtím mu policisté při první dechové zkoušce naměřili 1,76 promile alkoholu. Při druhé už téměř dvě promile.

Co na to říct? Snad se zmíněnému muži po nárazu do sloupu v hlavě rozsvítí a příště si podobnou jízdu odpustí. Pokud tedy zrovna nejel zachraňovat někoho v ohrožení života. Bez legrace! To, že opilý člověk nemůže jízdou na kole nikoho ohrozit, je naprosto lichá ale bohužel zažitá představa.

Dokud se nestane něco vážného, veřejnost kličkující cyklisty pod vlivem často bere jako vtipnou atrakci. Podívej na toho klauna, jak si to šněruje. Loupne v místní hospodě metr piv, pár rumů navrch a jede domů. A co společné cyklovýlety s přáteli? Oběd a nějaké to pivo(a) po cestě?

Každý si musí určit svůj limit a zvážit případná rizika, zda do další jízdy alkohol vydýchá nebo nebo. A být připravený nést případné následky. Po nehodě, která může tragicky změnit osudy lidí, je už pozdě.