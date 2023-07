Iva Haghofer. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Týden jako z hororu za sebou mají účastníci nehody, ke které došlo v pondělí na dálnici D2 u Brna. Ovšem nejen oni. Téměř osmdesátka zraněných až pětadvaceti nejrůznějších národností by totiž zpátky do života nevplula, kdyby nebylo andělů z takzvaného integrovaného záchranného systému.

Opět se potvrdilo, že hasiči, záchranáři a policisty se Jihomoravský kraj opravdu může pyšnit. Nad jejich samozřejmou sehraností a organizací nezaujatý pozorovatel zvnějšku jen žasne. O to více je pak zarážející, že jsou tací, kteří jejich práci stále nedokážou pořádně ocenit a vážit si jí.

Zranění z havárie autobusů u Brna jsou mimo ohrožení života, hlásí nemocnice

Hasiče mají za ty, kteří jen odklízejí spadané stromy a uvolňují cesty. Málokdo si však uvědomí, že jsou to právě hasiči, kteří k hrůzným nehodám přijíždějí jako první a vidí věci, o kterých se nám nezdá ani v nejděsivějších snech. Záchranáře vnímají jako ty, kvůli kterým je nutným zlem uvolnit cestu a pustit je před sebe. Pod jakým rozhodovacím tlakem a s jakou vyrovnaností musejí pracovat, už je nezajímá. A policisté? Ti to schytávají ze všech zřejmě nejvíc. Nevidí však, že udělování pokut je jen důsledkem nedodržování dopravních pravidel, jež nezřídka vede k podobně tragickým nehodám…

Jsou to mámy, tátové, babičky i dědové. A jsou to hrdinové, kteří nám dávají pocit jistoty, bezpečí a stability. Tak jim to, prosím, ulehčujme.