Přestože lednický zámek je už několik měsíců kvůli vládním opatřením zavřený, turisté doposud využívali alespoň park k procházkám a pohybu na čerstvém vzduchu. I s tím je ale kvůli od března platnému omezení pohybu konec.

Ledničanům, kterým obrovské množství turistů v obci dlouhodobě vadí, se splnil sen. Každá mince má však vždy dvě strany. Zatímco část místních je spokojená, lidé podnikající v oblasti cestovního ruchu, jež jsou závislí na turistech mířících na zámek nebo do lázní, prožívají noční můru, která se stále zhoršuje.

A podobné to mají i správci zámku. Loni do října prošlo tamní branou 256 tisíc návštěvníků, a to už tehdy do provozu nejnavštěvovanější památky ve správě Národního památkového ústavu rázně promluvil koronavirus. Kastelánka Ivana Holásková naznačila, že ztráty zase budou v milionech. A podobné strasti mají i na jiných památkách na jihu Moravy.

Alespoň jedno plus ale lockdown pro správce zámků má. S úbytkem turistů ubude i odpadků, které po sobě někteří zanechávají, a potřeby jejich úklidu. Takže zůstane čisto.