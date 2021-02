Do sváru kolem Svárovské aleje vstoupil koncem týdne i hejtman Jan Grolich se svým náměstkem Lukášem Dubcem, aby přímo na místě hledali řešení. Málem je přitom na úzké silnici, plné výmolů smetl kamion.

Věřím, že většina lidí povzdechne nad každým padlým stromem. Zvlášť, když je to třeba kvůli rozmaru souseda, kterému vadí spadané listí nebo šišky vzrostlé borovice. Situace, ale může být vážná, pokud jde o bezpečnost a zdraví lidí. Což je i případ silnice druhé třídy vedoucí z Velkých Opatovic do letovické části Chlum. Stromy ji lemují nebezpečně blízko. Je dobře, že lidé za ni bojují. A je potěšující, že díky nim situaci politici řeší se zájmem, který prolomil v mnoha lidech apatii.

Dokáže ale nový hejtman s ekologickým náměstkem vyhovět všem? Je jejich představa o vyhýbacích místech na úzké frekventované silnici dobrým řešením? Slalom mezi stromy může být naopak nebezpečný. Představitelé obce připravovali projekt roky, kvůli průtahům se stavbou by teď přišli i o velké peníze z dotace. Stavba by se nekonala. Pokud slzu v oku nakonec zamáčknou zastánci aleje, budiž jim útěchou, že to bude menší bolest ve srovnání s případným neštěstím lidí, kteří dennodenně na silnici riskují zdraví. Ostatně, výsadba nových stromů je v plánu. Pohřební muziku zase vzápětí vystřídají fanfáry.