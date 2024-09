/KOMENTÁŘ/ Téměř ani jediný den navíc letos neúprosný kalendář nedaroval dětem a studentům, kteří se po dvou měsících prázdnin vracejí už druhého září do školy.

Zatímco v minulosti, kdy byli v jejich kůži nyní často uštěpační a nepřející rodiče, počasí přálo, a společně s chladnými rány a večery přechod do módu povinností usnadnilo, letos si léto podle všeho pohov jen tak nedá.

Podle meteoroložky Ivany Záluské z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu bude i nadále do střední Evropy od severu zasahovat oblast vyššího tlaku vzduchu. Nad západní Evropou se prohloubí brázda nižšího tlaku vzduchu a po její přední straně bude na jih Moravy pokračovat příliv velmi teplého vzduchu od jihu.

Shrnuto, podtrženo, teploty budou minimálně do čtvrtka šplhat nad tropickou třicítku. Pro znuděný výhled z okna z úmorně rozpálených školních tříd stav takřka ideální.

Jiného zbytí však není. Odmočit, odvšivit, zkulturnit, ostříhat vlasy i nehty, vybalit svačinu, z níž by měl radost zřejmě už jen Alexander Fleming, a vzhůru do civilizace, milé děti! Ať vám to píše, počítá a čte. A vězte, nejste a nebyly jste v tom nikdy samy.



