Psal se rok 2010. Byla pískletem nepolíbeným velkým novinářským světem. Z hlediště vzhlížela k jevišti, na kterém se často odehrávaly příběhy intrik, křivostí i nepravd. Nebyla soudcem, ale ani pouhým pozorovatelem. Jejím úkolem totiž bylo zprostředkovávat lidem venku vhled na všechna tahle představení, jejichž herci dost často vystupovali ne spolu, ale proti sobě.

Uplynulo třináct let a doba se změnila. Každému z herců slouží jeho vlastní mluvčí, fotografové, vizážisté i stylisté. To oni udávají jeho tvář navenek a starají se o to, aby byl veřejností vnímaný především a jedině pozitivně. Její úloha posluchače a vrby už dávno skončila.

Prezident Petr Pavel v Dolních Dunajovicích řešil s vinaři daň na tichá vína

Utvrdila se o tom ostatně před pár dny. Jih Moravy navštívila osobnost z nejvyšších. A ona, společně s dalšími kolegy z nezávislého novinářského prostředí, stanula za páskou oddělující svět prvoplánově vytvořené sluníčkové reklamy. A daleko od těch, jejichž reálné a nezkreslené snímky či slova hodlala přinést svým čtenářům. Tady už nejsme potřeba, pomyslela si.

Jeden z jejích kolegů v jednu chvíli lehce rozvibroval pásku oddělující svět PR od toho skutečného. Okamžitě k němu přistoupil černokněžník s brýlemi RayBan na nose, aby ho důrazně upozornil na jeho chybu. Chybu, která doopravdy znamenala jen několikacentimetrové vybočení z kusu trávníku určeného pro nezávislá média. Jsme jen póvl za páskou, blesklo jí hlavou. A nejen jí. Ve své branži vážený kolega si povzdechl a na znamení nesouhlasu složil obojí nářadí, kterým několikrát dobyl fotografický svět.

Tady jsou totiž navíc…