Až do středy sedmého prosince zůstával někdejší komunistický prezident Československa Klement Gottwald čestným občanem Břeclavi. Zástupci města mu čestné občanství zrušili po šestasedmdesáti letech. Navzdory tomu, že správnost rozhodnutí málokdo zpochybňuje, vyvolalo u mnohých Břeclavanů v diskuzích na sociálních sítích údiv a otázky. Třeba jakou má takové gesto po tolika letech ještě váhu? Navíc postup otevřel diskuzi o budoucnost různých místních názvů, které část obyvatel vnímá kontroverzně.

Dle vyjádření se zástupci vedení radnice o čestném občanství pro strůjce komunistického převratu, politicky motivovaných soudních procesů a represí dozvěděli vlastně náhodou při přípravě na oslavy sto padesáti let od povýšení Břeclavi na město. Uplynulé roky v podobné situaci přitom zdaleka nebyla sama. Na jednu stranu vedle aktuálních závažných problémů a výzev, kterým města a obce čelí, je toto skutečně pouze zanedbatelná drobnost. Nemůžeme to vnímat jako nějaký silný krok, ale spíše jaké nápravu něčeho, co mělo být vyřešené už dekády.

Břeclavští odebrali občanství komunistickému prezidentovi Gottwaldovi

Na druhou stranu je pochopitelné, že zástupci měst dříve nemívali potřebu, aby se dlouhými seznamy čestných občanů probírali. Je lepší to napravit aspoň pozdě, než nikdy. Zcela odlišný případ jsou pak některé probírané názvy břeclavských ulic. Je to například ulice Julia Fučíka.

Ten je sice známý jako ikona komunistické propagandy, ale zároveň je také účastníkem protinacistického odboje, který za to ještě v letech druhé světové války zaplatil životem. I když ho jeho kult za minulého režimu slepě adoroval, není to důvod k tak radikálním opatřením.

Dalším důležitým faktorem jsou především problémy pro místní obyvatele, kteří v lokalitě žijí nebo pracují. Jakékoliv přejmenování jim přinese zvláště administrativní komplikace a odůvodnitelné je proto u opravdu extrémních případů, což toto rozhodně není. Právě místní tady do budoucna potřebují, aby měli konečné slovo při posuzování jakékoliv zvažované úpravy.