Zřejmě nikdy se toho nezbavíme. Padělky provází lidstvo od nepaměti. Bojují s nimi módní značky, falšují se akademické diplomy, bankovky a teď dokonce i razítka. Kvůli falešné iluzi o zdraví. Bizarní nápad. Aktuální případ řeší nyní v brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny.

Vedení nemocnice zjistilo, že jedna z místních firem používala úřední otisk zdravotnického zařízení na potvrzení zaměstnanců o bezinfekčnosti na Covid-19. Pro jejich cesty do zahraničí. „Komu tím prospějete? Sobě, nebo snad druhé straně?“ zeptal by se klasik. Nutno podotknout, že to neprospělo nikomu. Padělatelé půjdou pravděpodobně za mříže, zásadnější je ale konečný důsledek jejich krátkozrakého počínání. Položíme-li si otázku kolik lidí s oním virem ho dál šířilo mezi svými blízkými, kolegy v práci a spolucestujícími do zahraničí. Pokud záležitost o vynalézavosti některých našich spoluobčanů prosákne i za hranice státu, naše hrdost utrpí.

Rozeznat pravé od falešného je nesnadný proces a vyžaduje pozornost. Jinak se může stát, že podlehneme lákavé iluzi o jednoduchosti řešení. Pomyslné razítko o tom, jak si v tomto ohledu stojíme, nám vystaví o víkendu výsledky voleb do Poslanecké sněmovny.

Nepochybně by voličům usnadnilo rozhodování jasné razítko na čelech kandidátů. Prospěl, neprospěl. Kdo by je ale štemploval? Držel by v ruce podle nás to správné razítko? A kde bychom vzali jistotu, že by nebylo falešné?