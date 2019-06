Statistika výjezdů jihomoravských hasičů do 7.00 hod. :

• Brno-město 15 událostí (11x čerpání vody)

• Brno-venkov 10 událostí (8x čerpání vody)

• Blansko 7 událostí (4x odstraňování stromů)

• Vyškov 3 událostí (3x čerpání vody)

Nejvíce jednotek museli hasiči vyslat do brněnské Bystrce. Do ulice Jakuba Obrovského jich dojelo sedm. „Voda zaplavila prodejnu, kotelnu bytového domu, sklad firmy, suterén dalšího obchodu a dvě podzemní garáže. V nich bylo přes metr vody a patnáct parkujících vozidel,“ sdělil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Jednotky na místě zasahují asi od čtvrt na tři ráno a pracovaly ještě před osmou hodinou.



Nedalekou Říčanskou ulici zablokoval v noci sesuv půdy. „Ze svahu se nejspíš vlivem silného deště vyplavilo větší množství zeminy. Skončila na přilehlé silnici a strhla s sebou i plot, který poškodil vedle stojící auto. Na asi padesáti metrech pokrylo bahno silnici i pod sídlištěm Kamechy,“ popsala mluvčí brněnských strážníků Tereza Kadrnožková.



Po půl třetí v noci vzbudil lidi v brněnských Černovicích zvuk alarmu na tamní základní škole. „Strážníci zjistili, že alarm měl na svědomí pravděpodobně zásah blesku, který spustil protipožární opatření,“ uvedla Kadrnožková.

První informace o událostech v souvislosti s vydatným deštěm získali hasiči po druhé hodině ráno. Vyjeli k zatopeným sklepům ve Veverské Bítýšce. „Pak následovala řada dalších zásahů. Kromě čerpání vody z domů bylo nutné v několika případech zajistit také zprůjezdnění zatopených silnic. Třeba v brněnské Jedovnické a Hradecké ulici,“ popsal Mikoška.



Nejčastěji hasiči zasahovali na Brněnsku a Blanensku a to u čerpání vody, případně odstranění popadaných stromů. „Situace se začala uklidňovat až po páté hodině ráno. Nicméně stále evidujeme nové události,“ dodal Mikoška



Jednou ze zasažených obcí na Brněnsku je i Březina. Tamní starosta poskytl lidem, kterým voda nejvíce poničila obydlí, i peníze na nutné práce. „Část polí, která je nad Březinou, se sesunula. Dva domy jsou skoro celé zatopené. Je v nich asi osmdesát centimetrů vody a jsou neobyvatelné. Jejich majitelé dostanou z rozpočtu příspěvek dvacet tisíc korun. Hasiči teď vyklízí domy. Pak se pustíme do silnic a chodníků,“ popsal starosta obce Martin Habáň



Vinou vydatných nočních dešťů se sesunula hlíny s kamením přes cestu u Blanska u Skalního mlýna. Kvůli metrovému závalu byla silnice vedoucí do Moravského krasu zcela neprůjezdná. „Silnici blokoval i spadený strom,“ informoval mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. O úklid cesty se postarala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. „Využíváme k tomu těžkou techniku,“ uvedl Antonín Pospíšil ze správy.



K podobné události došlo i u Skrchova na Blanensku, kde ulici zaplavilo bahno. „O odstranění nánosu bahna se postarali hasiči z Letovic,“ doplnil Mikoška.



Bouřka a vydatný déšť potrápil také ohňostrůjce, kteří na Brněnské přehradě připravují další ze soutěžních ohňostrojných show letošního ročníku festivalu Ignis Brunensis. „Jsme neustále ve spojení s meteorology a díky jejich včasnému varování jsme se na silný déšť dokázali připravit a ohňostroj není nijak ohrožený. Hodinu jsme věnovali jen ochranným opatřením, například jsme všechny věci na pontonu složitě zaigelitovali, a vyplatilo se nám to," uvedl technický ředitel festivalu Jaroslav Štolba.



Podle předpovědí meteorologů by se noční bouřky neměly v pátek opakovat. Počítají pouze s ojedinělými přeháňkami.