Jižní Morava - Čerstvý sníh výrazně komplikuje ranní dopravu na jihomoravských silnicích. Po nedělní oblevě sněží na většině území kraje, místy mohou být vozovky namrzlé. Hasiči a policisté vyjíždějí ke zvýšenému počtu nehod. Městská hromadná doprava v Brně, zejména trolejbusy a autobusy, místy nabírá až hodinové zpoždění.

V Brně vyjely do terénu všechny posypové vozy. „S ohledem na množství sněhu jsou od 05:45 nasazovány na posílení posypových vozů i traktory s radličkami. Prozatím všechny vozy najely přes 1250 kilometrů silnic a spotřebovaly 240 tun soli ,“ uvedl kolem osmé hodiny provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje doporučuje zvýšenou opatrnost prakticky na celém území jižní Moravy. Na okreskách ve vyšších polohách leží sníh, hlavní tahy jsou holé a mokré, ovšem řidiči musejí počítat také se sníženou viditelností. Dispečink hasičů informuje o zvýšeném počtu nehod, u Rajhradu a Ivančic na Brněnsku i Uherčic na Břeclavsku jsou auta v příkopu. U Velké nad Veličkou se srazila dvě osobní auta s nákladním vozem.

Problémy s autobusy

• Autobusová doprava v kraji je kritická kritická zejména v oblasti Znojemska, Břeclavska, Ivančicka, Tišnovska, Slavkovska, Kyjovska a Vyškovska. Zástupci Kordisu proto doporučují využívat vlakové linky.



• Linka 104 z Brna do rakouského Laa an der Thaya nabírá zpoždění dvacet až sedmdesát minut. Problémy se sjízdností je také na lince 105 v oblasti Mikulova. Zpoždění tam je třicet až sedmdesát minut.



• Na Lince 106 se musí cestující potýkat s problémy zejména u Strážovic a Žarošic na Hodonínsku. Autobusy jezdí o dvacet minut až o hodinu později. Cestujícím z Kyjova a Slavkova u Brna proto dopravci doporučují jet vlakem linky S6 nebo R56.



• Dopravní komplikace na dálnici D1 komplikují provoz na lince 107. Zpoždění je půl hodiny až hodina. Cestující z Vyškova do Brna mohou jet vlakem linky R8 a R12.



• Zpoždění dvacet až devadesát minut mají také linky 108 a 109.

Brněnská hromadná doprava se od rána potýká s dlouhými zpožděními. „Problémy jsou způsobené spíše cizími dopravními nehodami a nesjízdnými úseky, šlo o asi deset míst. Tramvaje jezdily bez problémů, “ informovala mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Cesta do Šlapanic, kde kvůli zpříčenému kamionu nabíraly linky až pětačtyřicet minut zpoždění, je od půl osmé ráno uvolněná. „Problémy s autobusy jsou především v okrajových částech města. Problém je s obsluhou Bosonoh, mezi Tuřany a Sokolnicemi, ve smyčce Řečkovice-hřbitov. Částečně i v Chironově a Štursově ulici. Na Štursově nejezdí okružní linky. Ale situace se často mění," uvedla o půl deváté ráno Tomaštíková.



Vlaky v jihomoravském kraji jezdí bez větších komplikací, zpoždění se ale dotýká především autobusové dopravy. „Situace je nejhorší v jižní části kraje, kde začalo sněžit nejdříve. Naopak na Blanensku je situace o něco lepší. Doprava stojí u Lipůvky na silnici I/43 kvůli uvízlým kamionům. Dá se ovšem čekat zhoršení situace,“ upozornil mluvčí krajského koordinátora dopravy Kordis Květoslav Havlík. Kvůli těžkému sněhu padají v kraji stromy na elektrická vedení. „Máme problémy na asi dvou tisících odběrných míst. Jde o části Mutěnic a Dubňan na Hodonínsku a také Chrlice, Přibice a Vranovice na Brněnsku. Na odstranění všech závad pracujeme,“ sdělila kolem deváté za společnost E.ON Božena Herodesová.

Dopravu v kraji komplikují i uvízlé kamiony. Stojí například na 209. kilometru dálnice D1 na Vyškovsku. Auta stojí také kvůli uvízlému kamionu v Nádražní ulici v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku.

Meteorologové pro dnešní den předpovídali přechod zvlněné studené fronty se sněžením. „Postupně od západu předpokládáme ustávání srážek a později místy přechodné ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty -1 až +2 °C,“ uvedla za brněnskou pobočku Českého hydrometeorologického ústavu Tereza Uhlíková.

Brno a Brněnsko: Spousta nehod a nesjízdné silnice

Brno a Brněnsko - Policisté museli v Brně dopoledne vyšetřovat desítky nehod. „Máme nahlášeno spoustu nehod, některé silnice jsou i nesjízdné. Nehody jsou buď bez zranění nebo jen s lehkými poraněními. Řidič většinou nedobrzdil a narazil do dalšího auta,“ uvedla mluvčí brněnských policistů Petra Hrůzová.

Sníh dává zabrat také hasičům. „Přibyly nám v kraji další nehody, spíše mimo Brno. V Brně odstraňujeme sníh ze střechy v nafukovací hale ve Sportovní ulici. Máme tam tři speciálně vycvičené jednotky,“ uvedl o půl jedenácté ráno mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška.

Blanensko: Auta stojí v kopcích

Blanensko - Více nehod museli vyšetřovat i policisté na Blanensku. Ráno před osmou hodinou narazil autobus do tří zaparkovaných aut. Nikdo se nezranil. Bylo to poblíž dřevěného kostela v Rodkovského ulici. Po deváté hodině na cestě z Adamova do Olomoučan na Blanensku zůstalo stát v kopci šest osobních aut. Vyslali jsme na místo sypače. Auta stála po deváté hodině i na kopci ze Sebranic do Černé hory,“ shrnula policejní mluvčí Lenka Koryťáková. Kromě toho auta bourala také v Blažanech a v Újezdu u Černé hory. V Lažánkách na Blanensku uvízl kamion.

Břeclavsko zasypal sníh. Doprava za hranicemi v Rakousku kolabuje



Břeclavsko – Kalamitní sněhová situace momentálně na Břeclavsku nepůsobí vážnější komplikace v dopravě. „Zatím máme hlášené dvě dopravní nehody v souvislosti se špatnou sjízdností silnic, nejde ale o nic vážného,“ uvedla břeclavská policejní mluvčí Kamila Haraštová.



O poznání horší je situace na druhé straně hranice, v Rakousku. „Rakušané silnici u Drasenhofenu za hranicemi v obou směrech uzavřeli,“ doplnila Haraštová.



Podle aktuálních informací dopravního serveru rakouského autoklubu ÖAMTC je za státní hranicí ve směru Drasenhofen – Poysdorf v obou směrech povinnost sněhových řetězů pro nákladní auta nad 7,5 tuny. V místech od Drasenhofenu po státní hranici s Mikulovem je v obou směrech povinnost sněhových řetězů pro auta o hmotnosti nad 3,5 tuny. Přímo v Drasenhofenu visí v kopci nákladní auta.

Řada lidí zůstala kvůli nepříznivému počasí a špatné sjízdnosti silnic doma. „Vozím malou do školy do Drasenhofenu. Dneska jsem ji ale nechala doma. Ani bychom se tam nedostali,“ řekla například Martina Šiborová z Mikulova.

Vyškovsko: Problémy jsou hlavně v kopcích

Vyškovsko - Osobní auto s autobusem se srazilo o půl osmé ráno v Holubicích na Vyškovsku. „Nehoda se stala při sjezdu z kopce na Slavkov u Brna, kdy řidiči na zasněžené silnici nezvládli řízení,“ přiblížila policejní mluvčí Alice Musilová. Srážka se obešla bez zranění.

Na Vyškovsku se jako tradičně problémy nevyhnuly ani kopci nad Drnovicemi ve směru na Ježkovice. Kromě dvou osobních aut, která skončila v zatáčce v příkopu se řidiči potýkali i se samotným výjezdem do kopce. Řada z nich na kluzkém sněhu uvízla. „V místě je navíc omezený průjezd nákladním autům nad dvanáct tun,“ informovala Musilová.

Podobná je pak podle ní i situace na Slavkovsku u Nížkovic. „Sníh stále padá, silnice kloužou. Je třeba přizpůsobit nejen rychlost, ale i vzdálenost mezi auty. Řidič také musí mít dobrý výhled z auta, to znamená čisté nejen přední, ale i zadní a boční okénka. Kdo nepotřebuje nutně vyjet, ať cestu odloží na později,“ doporučila mluvčí vyškovské policie.

Znojemsko: Husté sněžení zpožďuje autobusy

Znojemsko – Od třetí hodiny ranní padal v pondělí na Znojemsku sníh. Silničáři mají v terénu všechny sypače, pomáhá i technika nasmlouvaných firem. Například u Lechovic, ale i ve Znojmě, komplikují provoz uvázlé kamiony.

Silničáři pracují od noci. „Sníh s deštěm padá asi od tří ráno, od páté začalo husté sněžení. Kdo má ruce a nohy, je na silnicích se sypači a pluhy, vyjely i všechny nasmlouvané traktory. Postupně se nám daří provoz uvolňovat, situaci ale na obvyklých místech, například u Lechovic, komplikují kamiony,“ sdělil šéf provozu znojemského střediska krajské správy silnici Josef Fukač.

Problémy z celého regionu hlásí největší dopravce Znojemská dopravní společnost Psota. „U Lechovic stojí autobusy od páté ráno, stály tam i dvě hodiny, silnici blokovaly kamiony, silničáři ji proto nemohli ošetřit. Směrem na Brno jich projela polovina,“ sdělili dispečeři na stránce firmy na Facebooku s tím, že téměř neprůjezdná byla nad ránem i městská autobusová doprava ve Znojmě. Autobusy, které projely nabíraly značné zpoždění.

Komplikovaná byla ráno i situace na Vranovsku. „Osobní auta ještě projedou, potíže jsou s kamiony, někdy s autobusy. Ty kvůli sněhu buď nepřijely nebo jezdí pozdě. Lidé stáli na zastávkách a když se spoje nedočkali, odcházeli,“ popsal ráno ve Vranově starosta Lubomír Vedra.