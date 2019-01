Cizinec boural a z místa nehody ujel. Po dopadení nadýchal 1,76 promile

Podivín – Vyhoštění z republiky na dva roky a zákaz řízení na tři roky. S takovým trestem odešel od soudu osmnáctiletý cizinec, který v pátek boural v Podivíně. Na zasněžené silnici dostal smyk, přejel do protisměru, narazil do stromu a s autem se přetočil přes střechu. To se zastavilo až o zeď hospodářské budovy. „Po nehodě řidič i jeho zraněný spolujezdec z místa utekli. Netrvalo dlouho a městská policie muže dohledala v místní ubytovně,“ informovala o případu policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Při dechové zkoušce policisté mladíkovi naměřili 1,76 promile alkoholu. „Přiznal se, že auto řídil a potvrdil, že také před jízdou popíjel alkohol. Ovšem při dalším šetření kolegové zjistili ještě jeden prohřešek. Cizinec neměl řidičský průkaz,“ dodala Haraštová.



Muž tak skončil v policejní cele a policisté ho obvinili z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V pondělí jej státní zástupce předal s návrhem na potrestání soudci. Celý případ byl vedený ve zkráceném přípravném řízení.

