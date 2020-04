Vážnou dopravní nehodu vyšetřují od středečního odpoledne policisté v Břeclavi. Ze zatím neznámých příčin v místní části Poštorná najela dodávka do dopravního značení. To následně vážně zranilo dva dělníky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

„Vůz najel do informačních cedulí, ty spadly na dva muže pracující na chodníku a zranily je. Naše operační středisko vyslalo na místo vrtulník a pozemní lékařskou posádku. Zdravotníci ošetřili dva pacienty, oba byli při vědomí. Mladého muže zaléčili, zafixovali a s těžkým zraněním jej letecky transportovali na urgentní příjem Fakultní nemocnice Brno. Druhého muže po poskytnutí přednemocniční péče se středně těžkými až těžkými poraněními převezli do břeclavské nemocnice,“ informovala mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Co přesně se stalo nyní vyšetřují policisté.