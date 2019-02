Rakvice – V pondělí kolem desáté hodiny večer plně zprůjezdnili policisté dálnici D2 ve směru na Bratislavu. Ta byla kvůli hromadné nehodě dodávky a následně i řady nákladních aut několik hodin zcela neprůjezdná.

Nejprve na osmatřicátém kilometru havarovala v pondělí krátce po sedmé hodině večerní dodávka. Řidič, který byl zřejmě viníkem nehody, upadl do bezvědomí a na místě zemřel. „Když jsme přijeli, hasiči již muže oživovali. My jsme po nich resuscitaci převzali a muže se snažili ještě asi pětatřicet minut oživovat. To se nám však nepodařilo, řidič dodávky zemřel,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková.