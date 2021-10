Jak k nehodě došlo, nyní vyšetřují policisté. „Řidičem škodovky byl asi sedmdesátiletý muž. Nejprve narazil do sloupu veřejného osvětlení a poté do dalších dvou osobních aut. Zda hrál roli při nehodě alkohol, nebo zda havaroval z jiných důvodů, zatím není jisté. Dechovou zkoušku jsme vzhledem k jeho zdravotnímu stavu provést nemohli,“ uvedl mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek.

Pro řidiče osobního auta, který nezvládl řízení, letěl vrtulník. „U výjezdu jsme měli jak pozemní lékařskou posádku, tak i vrtulník. Na místě jsme ošetřovali muže v důchodovém věku. Při našem příjezdu byl při vědomí. Ošetřili jsme jej, zafixovali a na řízené ventilaci jsme jej letecky převáželi do Traumacentra v brněnských Bohunicích. Jeho poranění byla mnohočetná a spíše těžšího charakteru,“ sdělila pro Deník Rovnost mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

