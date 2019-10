Vyhlídky chutné potravy zlákaly dvojici přežvýkavců do míst odkud nebylo návratu už o den dříve. Kozy tak musely přenocovat na římse. „Majitel koz nahlásil v pondělí odpoledne na tísňovou linku, že dvě kozy domácí se již druhý den nachází v mikulovském lomu ve výšce asi čtyřicet metrů. Zůstaly přibližně pět metrů pod římsou lomu v malém keři a nemohly se dostat zpět. Místo bylo nebezpečné jak pro kozy, tak pro zasahující hasiče,“ upozornil mluvčí.

Pomohli jim až přivolaní specialisté. „Prvotním úkolem hasičů bylo zajistit kozy proti pádu do lomu. To se podařilo navlečením lana přes rohy obou koz pomocí trhacího háku. Následně se dva lezci slanili, kozy pomocí hasičských opasků vyvázali a vytáhli na cestu nad lomem,“ přiblížil Jirouš. Jeho kolegové pak zvířata předali majiteli, a to bez zranění.