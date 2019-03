Auto policistů je totiž vybavené automatizovaným externím defibrilátorem. „Na místě byli zhruba za minutu. Za pomocí defibrilátoru pak u muže obnovili srdeční činnost a poskytli mu až do příjezdu záchranky první pomoc. Zdravotníci si pak pacienta převzali do své péče a letecky ho transportovali do brněnské nemocnice na specializované pracoviště,“ popsal zásah kolegů policejní mluvčí Petr Zámečník.