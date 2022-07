Situace se podle všeho nelepší. Naopak. „Nemám nahlášený jiný úhyn. Proto se dá s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat, protože se jedná o tutéž řeku, jen o několik kilometrů níže po toku, že jde o tentýž úhyn ryb,“ zareagoval na dotaz redakce mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Uhynulé ryby vybírali z řeky Dyje v Břeclavi ve středu večer hasiči. "Vytáhli jsme asi 250 kilogramů ryb. Skončili jsme v osm večer. Během dopoledne se rozhodne, jestli budeme ještě pokračovat," sdělil Deníku Rovnost mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Břeclavská radnice podle mluvčí Jany Pelcové upozornila na webu obyvatele, že v důsledku špatné kvality vody v nádrži Nové Mlýny je zhoršená kvalita vody i v řece Dyji, kde se mohou objevit uhynulé ryby.

Snímky, které má Deník Rovnost k dispozici, na svůj mobilní telefon pořídil rybář Zdeněk Šulc z Bulhar. Jsou na nich vidět i rybáři, kteří z loděk loví uhynulé vodní obratlovce. „Je to hrůza,“ okomentoval fotografie ze středečního odpoledne od bulharského splavu.

Podobné obrázky zachytila v Břeclavi u Dyje také Kamila Haraštová. „Dva dny po sobě byla řeka hrozně cítit a smrděla. Včera večer už se to u domu nedalo vydržet. A dnes ráno jsem pak viděla pruh mrtvých ryb,“ řekla žena Deníku Rovnost ve středu odpoledne.

Za úhynem ryb podle všeho není cizí zavinění. „Věcí se nezabýváme a neřešíme ji. Podle všeho do vody nikdo nic nevypustil a ryby neotrávil. Nejspíš je to důsledek horka,“ sdělil jihomoravský policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Přemnožené sinice

Důvodem tak budou pravděpodobně opravdu přemnožené sinice. „Kvůli tomu může docházet ke spotřebě kyslíku sinicemi v nočních hodinách a úhynu ryb i na dalších místech,“ potvrdil Chmelař.

Někteří lidé upozorňují, že situaci bylo možné předejít. „Je to velmi smutný pohled. Hlavně je škoda, že si toho nikdo nevšiml dřív a nezačalo se něco dělat,“ poznamenal například rybář Radek Ondráček.

Úhyn u bulharského splavu zpozoroval jako první správce tamní vodní elektrárny, kterému v úterý ve tři hodiny ráno ucpaly zdechliny turbínu. K něčemu podobnému, jen ve větším měřítku, zde přitom došlo již v roce 2013.

Podle vodohospodářů se v tomto období lidé musejí připravit na to, že se čas od času objeví větší či menší úhyn ryb. „Důvodem je kombinace více faktorů, jde o extrémně vysoké teploty, kdy dochází k rychlému prohřátí vodního sloupce zejména u stojící vody, jako bývá například v nadjezí. Zejména pak jde o kvalitu vody, protože vodnosti vodních toků klesají, ale produkce odpadních vod je stále stejná. To znamená, že koncentrace znečištění bývá v tomto období vyšší. Samočistící procesy pak vedou ke spotřebě kyslíku ve vodě, jeho úbytku, což může způsobit úhyn ryb. Je to tedy výzva pro obce zvýšit úroveň kvality čištění odpadních vod, která má na mnoha místech rezervy,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy.