Radek Hrdina, ředitel Terezy Břeclav, která koupaliště provozuje, se k případu zatím nechtěl blíže vyjadřovat. „Na základě výsledku šetření vyvodíme případné důsledky a provedeme systémové opatření, abychom preventivně minimalizovali riziko úrazů," sdělil Hrdina.

Záchranáři zraněného mladíka nejprve převezli do břeclavské nemocnice. „Chtěli jsme mít jistotu, že nedošlo k poranění páteře. To se však po vyšetření bohužel potvrdilo. Pacienta jsme proto nechali převést do Traumacentra do brněnských Bohunic. Podotýkám, že nemůžeme vyloučit, že ke zranění došlo v důsledku porušení pravidel používání atrakce,“ zdůraznila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.