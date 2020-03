Svědky dopravní nehody z pondělí druhého března hledají policisté v Břeclavi. „Po půl desáté tam na kruhový objezd u hlavní pošty řidič osobního vozidla Mercedes najížděl z ulice Břetislavova. Po kruhovém objezdu jel také nezpozorovaný cyklista, který následně narazil do předního nárazníku vozidla,“ sdělil policejní mluvčí Petr Zámečník.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Policie ČR

Cyklista po střetu spadl na silnici. Poté, co řidiči sdělil, že není zraněný, z místa odjel. „Měl by to být muž ve věku asi šedesát až sedmdesát let. Pátráme po jeho totožnosti a žádáme případné svědky, kteří by nám s jeho identifikací pomohli a popsali, co se stalo,“ dodal Zámečník.