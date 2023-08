/FOTO/ Druhým dnem pokračuje vyšetřování tragické nehody, která se stala v pondělí na dálnici D2 u Hustopečí. Střetla se tam dvě osobní auta a dodávka. Dva lidé zemřeli, osm dalších se zranilo. Oběťmi jsou dva dělníci, kteří v místě pracovali. „Potřebujeme především vyslechnout všechny řidiče zúčastněných aut. Dva jsou ještě v nemocnici," řekl Deníku v úterý policejní mluvčí Bohumil Malášek. Vyšetřování podle něj ještě nějakou dobu potrvá.

Dva lidé zemřeli při pondělní nehodě na dálnici D2 u Hustopečí. | Foto: policie

Záchranáři už silničářům nedokázali pomoci. „Jeden muž zemřel před naším příjezdem, druhý při resuscitaci,“ sdělil krátce po nehodě mluvčí záchranné služby Lukáš Dvořáček. Jak Deník v den kolize informoval, dálnice byla nekolik hodin uzavřená.

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla v místě nehody pracovníci čistili odvodňovací systém dálnice. „To je úplně nejdůležitější klíč provozu na rychlostní silnici. Čistili třeba vtoky do kanalizací. Jsou to sice zaměstnanci našeho subdodavatele, ale z pohledu veřejnosti i našeho, to byly pořád ‚reflexní montérky‘ na dálnici. Je to práce pro všechny řidiče, aby jezdili plynule a bezpečně. Pokud při takovéto práci řidič takového člověka usmrtí, v našich očích je to čin, který zaslouží to nejtěžší odsouzení," upozornil Rýdl.

Rýdl upozornil, že v době prací na dálnici nebyl snížený počet jízdních pruhů. „Omezení bylo pouze v odstavném pruhu. Ti lidé vůbec nebyli v provozu," zdůraznil.

Ředitelství silnic a dálnic eviduje za posledních dvanáct let v celé republice 713 případů havárií s jejich zaměstnanci a stroji na dálnicích. Některé i srážky skončily i smrtí. „V drtivé většině se jedná o nárazy do naší techniky. Prosím všechny řidiče, kteří jedou speciálně po dálnici, ať dodržují dopravní značení, rychlost a pozornost, protože dříve nebo později ‚montérky‘ a naše auta někde před nimi jsou. A dělají práci pro ně," tvrdí Rýdl.

Podle něj pracovníci mají na sobě vždy reflexní prvky. „Snažíme se do našich vozidel dávat vnitřní rámy pro vystužení. Některá auta vypadají jako speciály Paříž - Dakar. Je přesně popsáno, ze které strany mají lidé nastupovat, ze které vystupovat. Jak se nakládá nářadí. Je přesně technologicky popsáno, jak má vypadat dopravní značení," vyjmenoval Rýdl.

Prakticky na každém autě má Ředitelství silnic a dálnic bezpečnostní kampaň. „Nešli jsme cestou krvavých obrázků, hrůz. Snažíme se ukázat reálné pracovníky, kteří reálně na dálnici jsou. Když se lidé podívají na některé naše dodávky nebo auta asistence, či další techniku, uvidí grafiku s velkými fotkami našich lidí. Často jsou tam se svými rodinami a u toho je jednoduché konstatování: ‚Tady pracuje Fanda a má dvě děti‘," přiblížil mluvčí státních silničářů.

Rýdl také nastínil, že chtějí oživit projekt Respect road. „Tam jsme mířili především na řidiče nákladní dopravy. Dohodli jsme se na spolupráci s dakarským závodníkem Martinem Macíkem a společně s ním jsme natočili videa, která jsou speciálně věnovaná nejdůležitějším momentům, ve kterých potřebujeme pozitivně zapůsobit na řidiče kamionů," zmínil.

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic dlouhodobě porovnávají počet nehod při práci na dálnicích s Francií. Při srovnatelném zatížení sítě je při přepočtu na délku sítě podle nich počet nehod v České republice asi čtyřikrát až pětkrát vyšší než ve Francii.