FOTO: U nehody musel zasahovat biohazard tým. Kvůli podezření na koronavirus

K na první pohled obyčejné nehodě dvou aut vyjížděly v sobotu v podvečer do brněnské Hradecké ulice složky Integrovaného záchranného systému. Ukázalo se ale, že jeden ze zraněných řidičů by mohl mít koronavirus. Do nemocnice ho proto vezla speciální sanitka biohazard týmu.

V sobotu v podvečer záchranné složky zasahovaly u nehody dvou aut. Jelikož měl jeden z účastníků cestovatelskou anamnézu, hasiči místo nehody dekontaminovali. | Foto: HZS JMK