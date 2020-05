Otec svůj stroj nezvládl a vjel do příkopu, kde havaroval. „Při pádu si jeho dcera vážně poranila nohu a skončila v nemocnici. I tak měli oba při havárii velké štěstí. Řidič s téměř 1,8 promile ani jeho dcera neměli při jízdě nasazenou helmu, takže tato projížďka mohla dopadnout mnohem vážněji,“ upozornil policejní mluvčí.

Jak doplnil, obzvláště na motorce se nevyplácí přeceňovat své schopnosti. „Každý správný motorkář by měl vědět, že alkohol nepatří ani za řídítka motocyklu. Kvalitní a dobře padnoucí motorkářská výbava už by měla být samozřejmostí i při krátké jízdě. Je to totiž jediná ochrana našeho zdraví v případě nehody,“ dodal Chaloupka.