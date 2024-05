/FOTO/ Na svědky dvou dopravních nehod se v pátek obrátili policisté v Břeclavi. K první havárii došlo už sedmnáctého května mezi šesti ráno a půl druhou odpoledne v lokalitě Jánský Dvůr na parkovišti řeznictví Janůš.

Policisté v Břeclavi uvítají pomoc možného svědka na fotografii. | Foto: Policie ČR

„Dosud nezjištěný řidič poškodil levou přední části zaparkovaného vozidla Audi A4. Pravděpodobně špatně odhadnul boční odstup, narazil do zaparkovaného vozidla a z místa nehody odjel, aniž by ji jakkoliv řešil. V této souvislosti žádáme i svědka, který je zachycen na fotografii, aby se nám ozval, neboť by mohl významně přispět k objasnění této dopravní nehody,“ informoval policejní mluvčí Miroslav Měchura.

K další nehodě došlo ve středu dvaadvacátého května krátce před devátou dopoledne v ulici U Nemocnice. Při vyjíždění osobního vozidla Volkswagen Passat z parkovacího místa došlo k pádu ženy, která tudy jela na elektrokoloběžce, a to ve směru od ulice třída 1. máje. Policisté znají totožnost účastníků nehody, ale hledají svědky, kteří by jim pomohli objasnit příčiny.

„Pokud jste některým z daných míst projížděli či procházeli a můžete nám poskytnout informace důležité k objasnění výše uvedených dopravních nehod, ozvěte se nám, prosím. Policisté také uvítají případné záznamy z palubních kamer vozidel, které zachycují děj dopravních nehod. Ozvat se můžete na číslech 602 469 135, 974 632 260 nebo případně můžete využít i policejní tísňové linky 158,“ dodal Měchura.