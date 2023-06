Událost se odehrála jen kousek před vjezdem do obce. „Na silnici mezi Rakvicemi a Podivínem došlo ke srážce osobního auta se dvěma chodci, kteří skončili v nemocnici. Nehodu a její příčiny vyšetřujeme. Stejně tak i to, kdo za ni bude moci,“ sdělil jihomoravský policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Kolem půl sedmé večer tak nad Rakvicemi kroužil vrtulník. „Ošetřovali jsme dva zraněné, jednoho muže jsme převáželi na chirurgii do břeclavské nemocnice. Utrpěl jen lehčí poranění. Druhého pak při plném vědomí transportoval vrtulník na urgent do Brna,“ upřesnila mluvčí jihomoravské záchranky Barbora Truksová.

Na krásu i na vítězství: Dyji u vesláku v Břeclavi ovládly dračí lodě, podívejte

Jen deset minut před nešťastnou událostí projížděla v autě společně s kameramanem kolem hochů první letošní stárka Veronika Poláchová. „Neviděli jsme, co se stalo. Čekali jsme na kluky před sokolovnou a pořád nejeli. Až potom nám zavolali, že došlo k nehodě,“ vyprávěla Deníku mladá žena.

Oba mladí muži budou podle všeho v pořádku. „Ten, pro kterého letěl vrtulník, by měl mít zlomenou klíční kost a obratel a čeká ho operace. Oba dva ale komunikovali, věděli, co se odehrálo. Opravdu při nich stáli všichni svatí. Ještě, že se nic horšího nestalo,“ zareagovala první stárka.

Motorkáři bourali u Břeclavi. Nehoda zkomplikovala provoz poblíž dálnice D2

Přiznala, že krátce poté, co se doslechla o nehodě, v ní zatrnulo. Vzpomněla si totiž na tragickou událost před třinácti lety, která se shodou okolností odehrála také v červnu. A i v tomto případě jeli krojovaní hoši s májkou. Tehdy hlavní sklepník ze zaječské chasy přepadl kousek za Rakvicemi za jízdy z vlečky tak nešťastně, že ho zadním kolem přejela. Svým zraněním na místě podlehl. Namísto do krojů se tehdy Zaječští oblékli do černého. „Myslím, že si na to vzpomněl snad každý z nás. Byla to obrovská tragédie,“ připomněla Poláchová.

Jak poznamenala, konání hodů nehoda rakvických hochů nijak neohrozí. „Měli by být v pořádku, shodli jsme se proto, že se hody uskuteční,“ potvrdila první stárka.