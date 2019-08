Velké Němčice - Řidič ve Velkých Němčicích na Břeclavsku před desátou hodinou večerní v pátek nezvládl řízení a vyjel z křižovatky. „Řidič osobního automobilu Suzuki nezvládl na křižovatce tvaru T řízení a vyjel z ní rovně. Zraněná je jedna osoba," přiblížil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Dalibor Krutiš

Podle mluvčí záchranné služby Michaely Bothová transportovali zraněnou osobu do vojenské nemocnice v Brně. „Po ošetření kolegové osobu naložili do sanitky a odvezli do Vojenské nemocnice Brno. Osoba je lehce zraněná," sdělila Bothová.