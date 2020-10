Sto padesát tisíc korun. Takovou škodu způsobil řidič za volantem auta značky Mazda, který ve čtvrtek během krátké chvíle dvakrát boural.

Policejní hlídce šestatřicetiletý muž nadýchal 1,3 promile alkoholu. K prvnímu střetu došlo dopoledne mezi Břeclaví a Ladnou, kde narazil do přívěsného vozíku osobního auta, které jelo před ním. „Nehodu neřešil a jel dál. O několik minut později pak zezadu narazil do nákladního auta poblíž Podivína. To zpomalovalo před vjezdem na křižovatku,“ uvedl policejní mluvčí Petr Zámečník. Dechová zkouška na alkohol u dalších dvou řidičů byla podle něj negativní. „Policisté opilému řidiči zadrželi řidičský průkaz a zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě odsouzení mu hrozí až tři roky odnětí svobody,“ dodal policista.