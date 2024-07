„Při předjíždění traktoru tam došlo ke kontaktu autobusu Iveco linky 542 24 Hustopeče-Břeclav, Gumotex a zatím nezjištěného nákladního automobilu. Při kontaktu obou vozidel nebyl nikdo zraněn,“ popsal nehodu v tiskové zprávě policista Bohumil Malášek.

Řidič autobusu nehodu nahlásil po příjezdu do cílové stanice. Nákladní auto by mohlo mít červenou kabinu a naložený modrý kontejner, nicméně policisté žádají případné svědky o více informací. V autobusu tou dobou cestovalo asi patnáct osob, které by mohly být nejdůležitějšími svědky.

„Pomoci by mohly i případné záznamy z kamer projíždějících automobilů. Informace k nehodě můžete sdělit břeclavským dopravním policistům na tísňovou linku 158. Policie děkuje za spolupráci,“ uzavřel zprávu Malášek.