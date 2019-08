„Muž je střední postavy, vysoký 175 centimetrů. Má krátce střižené vlasy hnědé barvy. V době, kdy odešel z domu, měl na sobě nejspíš kalhoty se kšandami a triko. S sebou by pak mohl mít igelitku,“ popsal mluvčí hodonínských policistů Petr Zámečník.

Pohřešovaný muž, který je zdánlivého stáří dvaapadesáti až pětapadesáti let, chodí shrbený, špatně artikuluje a občas vyplazuje jazyk. „Podle našeho šetření by se mohl pohybovat na Břeclavsku. Prosíme proto obyvatele, kteří by měli informace o pohybu tohoto muže, aby zavolali na linku 158,“ vyzval Zámečník.