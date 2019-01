Jižní Morava - Jak zachránit lidi, kteří se proboří pod led, cvičili minulý týden hasiči na Brněnské přehradě. Čtyřdenního výcviku se účastnilo přes sto profesionálních i dobrovolných hasičů včetně členů brněnské Vodní záchranné služby.

Na Brněnské přehradě se výcviky pořádají každoročně. Zaměřují se na takzvanou záchranu upoutaným zachráncem. „Tento způsob je sice nejnáročnější a nejnebezpečnější, ale zároveň patří mezi ty nejefektivnější. Zachránce se musí k osobě probořené do ledu dostat co nejrychleji, ve vodě ji zajistit a pomocí jistící skupiny tonoucího dostat co nejrychleji na břeh,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.





Tuto zimu zatím hasiči na jihu Moravy zachraňovat lidi, kteří se probořili, nemuseli. „Lidé si často pomohou sami. Občas musíme vytahovat třeba i uhynulá prasata,“ dodal Mikoška.



Zatímco hasiči nezasahovali, brněnští strážníci v pondělí pomáhali vytahovat šestačtyřicetiletou bruslařku z Brněnské přehrady. „Prolomil se pod ní led asi 150 metrů od břehu. Hlídka si ji všimla ze souše při kontrole u Sokolského koupaliště,“ popsal mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Podle hasičů je hlavní neriskovat, případně mít s sebou potřebné pomůcky. „Je dobré mít s sebou náčiní, pomocí kterého se mohou lidé sami z vody dostat. Třeba šroubováky, které mají u zápěstí. Ale prodávají se i speciální pomůcky,“ vysvětlil Mikoška.