Strojvedoucí okamžitě použil rychlobrzdu, zastavil ale až po bezmála šesti stech metrech. Vážně zraněnou ženu záchranáři transportovali na urgentní příjem do brněnské nemocnice. „Utrpěla mnohočetná zranění," sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Až deset tisíc korun. Taková pokuta hrozí lidem, kteří vstupují do kolejiště v místech, kde je to zakázáno. Policisté na jižním Moravě řešili od začátku ledna už tři sta padesát dva takových přestupků. Někteří hazardéři za svou neopatrnost však zaplatili mnohem víc. „Od začátku roku evidujeme v kraji dvě smrtelné nehody, kdy vlak srazil člověka v kolejišti. V místech, kde neměl chodec co dělat. Další dvě osoby srážku s vlakovou soupravou přežily, ale mají trvalé následky,“ dodal Šváb.

Na elektrifikovaných tratích hrozí při porušení bezpečnostních předpisů i další smrtelné nebezpečí. Například v místech, kde jsou odstavené vlakové soupravy. Lákají amatérské kaskadéry k riskantním kouskům. „Proč na vagony lidé lezou? Důvody jsou různé. Jednou je to natáčení originálního videa pro přítelkyni, jindy zase snaha předvést publiku své schopnosti a přeskočit mezeru mezi vagony. U odstavených vagonů zase předpokládají, že je v troleji nad nimi vypnuté napětí. Pak už to má rychlý spád. Přiblíží se k troleji. Následuje elektrický výboj, který dotyčného okamžitě těžce poraní a nekontrolovaný pád z výšky na zem,“ dodal Šváb.

Dalších osm lidí zemřelo letos na železnici dobrovolně. Spáchali sebevraždu.