Mikulov, Bavory – Tragická nehoda se stala v pátek krátce před půl jednou hodinou odpoledne na silnici I/52 u Mikulova poblíž křižovatky směrem na Bavory. Čelní střet dvou osobních automobilů se stal osudný pro jednoho z řidičů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

K místu nehody vyjely hned tři jednotky hasičů, kteří vyprošťovali osoby, zajistili místo nehody a protipožární opatření na autech. „Zranění důchodce nebyla slučitelná se životem,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.



Na místě se zranila ještě jedna osoba. „Mladého muže jsme vrtulníkem převezli s vícečetnými zraněními do bohunické nemocnice,“ pokračovala mluvčí jihomoravských záchranářů Bothová.



Příčinou nehody byl čelní střet obou aut. Řidič Škody Felicie jel směrem na Mikulov. „Z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru a po střetu s protijedoucím autem zemřel,“ prozradila policejní mluvčí Kamila Haraštová.



Silnice I/52 je uzavřena kvůli odklízení následků nehody. „Před čtvrtou hodinou odpoledne by měla být již plně průjezdná. Dopravu směrem od Brna odkláníme směrem na Dolní Dunajovice a od Mikulova na Březí,“ dodala Haraštová.