„K nehodě, při níž se zranili tři lidé, došlo nedaleko popického potoka. Auto zde z dosud nezjištěných příčin sjelo mimo silnici a převrátilo se. Roli hrál při nehodě bezesporu alkohol,“ uvedl mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.

Tři zranění skončili v péči zdravotníků. „Jeden člověk utrpěl středně těžké zranění, se kterým jsme ho převáželi na urgentní příjem do brněnské svatoanenské nemocnice. Stejné zranění utrpěl i druhý cestující z auta. Toho jsme převezli na urgentní příjem do břeclavské nemocnice. Třetí pacient pak utrpěl spíše lehčí poranění. Poskytli jsme mu přednemocniční péči a soukromá převozová služba jej odvezla na chirurgii do břeclavské nemocnice,“ přiblížila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.