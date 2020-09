Ke kolizi osobního auta a motorky došlo v sobotu kolem šesté hodiny večer v Podivíně. Kromě policistů a hasičů na místo vyrazili také záchranáři.

Ilustrační snímek | Foto: Policie ČR

„Ošetřovali jsme tam mladého muže, řidiče motorky. Když jsme přijeli, byl při vědomí. Poté, co jsme zkontrolovali jeho stav, zaléčili jsme jej a zafixovali do vakuové matrace. S podezřením na poranění středně těžkého charakteru jsme ho převáželi na urgentní příjem do břeclavské nemocnice,“ sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.