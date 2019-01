Brno – Až dvacetiminutové zpoždění mají vlaky, které projíždějí přes zastávku Popovice u Rajhradu. Policie tam vyšetřuje tragickou nehodu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Jeden z ranních rychlíků, který jel z Břeclavi do Brna, srazil v pondělí krátce před osmou ráno v kolejišti muže. Ten na místě zemřel. Jak se muž do kolejí dostal a co tam pohledával vyšetřuje policie.

Vlaky jedoucí po trase Brno-Břeclav a zpět nabírají zhruba dvacetiminutové zpoždění. Soupravy totiž musí projíždět přes zastávku Popovice u Rajhradu, kde se neštěstí stalo, pouze po jedné koleji.