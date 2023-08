ŘIDIČKA SRAZILA DĚLNÍKA V ŽABOVŘESKÉ

Řidička srazila v brněnské Žabovřeské ulici v červnu 2020 stavebního dělníka. Ten vyvázl z nehody se středně těžkým zraněním.

Žena v omezení vyjela mimo silnici do místa, kde byl zrovna přítomný stavební dělník. Dechová zkouška u ní byla negativní. „Protože řidička s autem skončila mimo vozovku, na dopravní situaci v místě neměla nehoda vliv," uvedl tehdy policejní mluvčí Bohumil Malášek.

V omezení na Žabovřeské sjela ze silnice a srazila dělníka. Má těžké zranění

V Žabovřeské ulici platilo tehdy krátkou dobu nové uspořádání dopravy. Řidiči jedoucí od Pisárek nemohli využít nájezd na most přes ulici směrem do Bystrce. Lidé za volantem směřující z Králova Pole do Pisárek čekala hned dvě zúžení do jednoho pruhu.