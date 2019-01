Sraženého školáka ze Staroviček transportoval vrtulník do nemocnice

Starovičky – Zraněním školáka skončila v pondělí nehoda ve Starovičkách. Došlo k ní před třetí hodinou odpoledne. „Podle prvotního šetření vběhl chlapec autu do cesty a narazil do jeho boku. Mělo to být bez zavinění řidiče. U něj byla dechová zkouška na alkohol negativní,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Pro chlapce přilétl vrtulník, který ho transportoval do brněnské Dětské nemocnice.

Autor: Jan Charvát