Břeclav - Pestrý začátek pracovního týdne měli břeclavští strážníci. Nejprve zasahovali u potyčky dvou mužů, poté se postarali o muže se čtyřmi a půl promile v krvi.

U peroucí se dvojice opilých zasahovali strážníci v ulici Jana Palacha. "Než přijeli, kolemjdoucí je od sebe odtrhli. Muži se sebou ale nemínili hned tak skončit a znovu se do sebe pustili. Hlídka byla na místě do několika minut a mydlící se dvojici od sebe oddělila. Oba výtečníci nadýchali. A nebyli to žádní troškaři. Jeden a půl u jednoho a téměř tři promile u druhého mluví za vše," popsala mluvčí strážníků Lenka Rigó.