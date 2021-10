Za více než dva týdny se policistům podařilo vyslechnout několik svědků. „Na lince 158 přivítáme však i další svědectví a jakékoliv informace, které by s událostí mohly souviset,“ vyzval ve čtvrtek policejní mluvčí Petr Vala. Zároveň připomněl, že policie při vyšetřování pracuje se všemi verzemi, nemůže tak vyloučit ani případné cizí zavinění.

Nejen policisté dál vyšetřují okolnosti tragické události, při níž zahynul šestapadesátiletý průvodčí. Ten za dosud nevyjasněných okolností vypadl z osobního vlaku mezi Břeclaví a Bořím Lesem, a to ve středu 22. září.

