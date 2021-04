„Jednalo se o mladou ženu. Její totožnost známe. Okolnosti neštěstí vyšetřujeme,“ řekl Deníku policejní mluvčí Petr Vala.

Podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové se jednalo o soupravu EC 278 Metropolitan z Budapešti do Prahy. Cestovalo v ní asi dvacet lidí. „Hasiči cestující přesunou na železniční stanici v Podivíně. Až bude obnoven provoz po jedné koleji, nejbližší vlak je dopraví do Brna,“ uvedla Rajnochová s tím, že provoz může být ve zmíněném úseku omezený až do čtyř hodin odpoledne.

To je však zatím jen odhad.