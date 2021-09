Těžkým zraněním motorkáře středního věku skončil střet osobního auta a dvou motorek, ke kterému došlo o půl jedné odpoledne poblíž obce Jamolice na Znojemsku. „Podle prvotních informací řidič osobního auta vyjížděl na hlavní silnici a neměl dát přednost dvěma projíždějícím motorkářům. Došlo ke střetu. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče auta a lehce zraněného motorkáře negativní. Druhý motorkář utrpěl vážná zranění a dechová zkouška nemohla být provedená,“ informoval o nehodě policejní mluvčí Petr Vala.Těžce zraněného muže napojili záchranáři na umělou ventilaci a letecky ho transportovali na urgentní příjem do Fakultní nemocnice Brno.

Další motorkář skončil po kolizi s osobním autem na chirurgii v břeclavské nemocnici. Vyvázl z lehkým zraněním. K nehodě došlo v katastru obce Ladná na Břeclavsku v sobotu kolem půl třetí odpoledne. Škodu odhadli policisté na padesát tisíc korun. „Příčinou kolize byl podle všeho nesprávný způsob jízdy jednoho z účastníků nehody,“ dodal Vala.

Krátce před sobotním polednem přistával vrtulník také ve Vojkovicích na Brněnsku. Tam narazilo osobní auto značky Nissan do stromu. Řidič utrpěl středně těžké zranění a záchranáři ho transportovali do brněnského traumacentra. Byl při vědomí. Podle prvotních informací měl řidič zřejmě mikrospánek. Vjel do protisměru a narazil do stromu. Škodu na nabouraném autě odhadli policisté na osmdesát tisíc korun.

Jiný motocyklista utrpěl lehké zranění po střetu s osobním autem v sobotu po jedenácté hodině dopoledne mezi obcemi Česká a Kuřim na Brněnsku. Příčinou střetu byl podle policejního mluvčího Petra Valy opět nesprávný způsob jízdy jednoho z účastníků nehody. Škodu na nabouraném autě a motorce odhadli policisté na pětatřicet tisíc korun. „Dechové zkoušky na alkohol byly u řidiče auta i motorkáře negativní,“ dodal policista.Sobotní nelichotivé statistiky nehod pak zakončila srážka motorkáře s autem u Pohořelic na Brněnsku, ke které došlo kolem sedmé hodiny večer. Muž na motorce utrpěl středně těžké zranění a záchranka ho převezla do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.