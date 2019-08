Mikulov – Velmi nešťastně mohla skončit dopravní nehoda dvou osobních aut, která se stala v sobotu v šest hodin ráno na silnici I/52 v Mikulově. V autech jelo devět cestujících, z toho asi pět dětí. Jedno z nich převezli záchranáři s otřesem mozku do břeclavské nemocnice.

Ilustrační foto. | Foto: ZZS JMK

„Ošetřili jsme mladou řidičku. Měla drobná poranění, která nevyžadovala transport do nemocnice. Dalšího mladého řidiče, cizince, jsme s lehkými poraněními krku převezli do Břeclavi na chirurgii. Otřes mozku utrpěl chlapec školního věku, kterého jsme za doprovodu zákonného zástupce předali rovněž do péče lékařů v břeclavské nemocnici,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková.