Na dotaz policistů, proč nezastavil už o šest kilometrů dříve, uvedl, že hlídku neviděl a o tom, že ho někdo zastavuje, nevěděl. Podle vedoucího Odboru služby dopravní policie Jindřicha Rybky je tento horší ze dvou případů, kdy řidič do protisměru vjede. V tom lepším si to totiž ihned uvědomí, zastaví, a to v místech, kde neohrožuje další příslušníky silničního provozu, a po vytočení linky 158 vyčká příjezdu policistů, kteří mu pomohou se vrátit do správného směru. „V tomto případě se jednalo o starší osobu, seniora, který byl prostorově dezorientován. Vůbec netušil, že jede v protisměru. Nevěděl ani, že jede po dálnici. Celou dobu si myslel, že jede ve svém jízdním pruhu po souběžné komunikaci vedle dálnice,” uvedl Rybka. V dezorientaci podle něj mohla hrát vedle pokročilého věku únava z dlouhé cesty i neznalost nového vozidla.