Exploze ho vzbudila kolem půl jedné po půlnoci. „Byla to rána jako z děla. Mysleli jsme si s mámou, že vybuchla televize nebo mrazák," vylíčil noční explozi Šindel. Jeho matka Jiřina v té době nespala. „Chtěla jsem si číst. Nasadila jsem si brýle, vzala do ruky časopis a najednou bum. A ticho a klid. Syn vyběhl ven a uviděl vymlácená okna, tak hned volal hasiče a záchranku," uvedla Jiřina Šindelová.

Následky výbuchu, který ulicí v obci otřásl půl hodiny po půlnoci z neděle na pondělí, vypadaly hrozně. "Cesta byla plná rozbitého skla. Okna byla vymlácená a v jednom z nich se svítilo. Myslel jsem, že tam hoří. Za chvíli vyšel ven soused. Tak říkám: Co je, Romane? Žiju, odpověděl mi," popsal chvíle krátce po explozi Pavel Šindel.

Popraskaly zdi

Proto zvedl telefon a zavolal záchranáře. „Byl popálený, sanitka ho odvezla do nemocnice. On žije sám jen se dvěma psy. Ty odvezli hasiči," uvedl soused.

Výbuch byl podle sousedů tak silný, že i jim v domě popraskaly zdi. „Máme prasklé zdi na třech místech," potvrdila Šindelová. Výbuchem poškozený dům museli hasiči zajistit dřevěnou konstrukcí. "Zpevňovali to do šesti ráno. Byl tu pak statik a říkal, že se to musí zbourat," potvrdil Šindel informaci hasičů a vlasatického starosty Pavla Procházky. "Dům je neobyvatelný a zřejmě bude nařízena demolice," dodal starosta.