Muži byli právě na obchůzce nedaleko bytového domu kousek od břeclavského nádraží, když se ozvala exploze. „Byli jsme poblíž, když doběhly děti a křičely, že vybuchl dům. Hned jsme proto spěchali na místo, kde jsme zjistili, že v bytovém domě explodoval jeden z bytů,“ popsali asistenti prevence kriminality.

Právě oni byli těmi, kteří v okamžicích krátce po výbuchu pomáhali koordinovat a evakuovat obyvatele domu. „Vše jsme konzultovali s operačním na telefonu. V jednom z bytů jsme zaslechli volání o pomoc, tak jsme operačnímu oznámili, že musíme vykopnout dveře a dostat se dovnitř,“ přiblížil Danihel.

Na to, že by se cokoli mohlo stát, v tu chvíli podle svých slov nemyslel. „Když někdo zavolá o pomoc, nepřemýšlíte, jestli se vám něco může stát, až vyrazíte dveře. Zkrátka konáte,“ zareagoval Danihel.

Zdroj: město Břeclav

Nejprve z bytu vyběhl pes. Asistenti prevence kriminality ještě před příjezdem hasičů a záchranářů pomohli zmateným a popáleným lidem v bytě. „Pánové prokázali velkou odvahu, která si zaslouží ocenění. Netušili, co se stalo, co je tam může čekat, a počínali si jako profesionálové. S nástupem asistentů prevence kriminality do břeclavských ulic jsme celkově velmi spokojeni. Kromě vyloučených lokalit pomáhají také na jiných místech, třeba u základních škol. V létě je neocenitelná například jejich přítomnost na břeclavském koupališti, ale i v dalších částech města,“ pochvalovali si spolupráci s asistenty starosta a místostarostové Jakub Matuška a Richard Zemánek.

Asistenty prevence kriminality má město k dispozici už devět let. „Projekt se osvědčil dlouhodobě. Příští rok to bude deset let, co vstoupili do ulic města. Protože se jedná vždy o časově omezený projekt, je třeba jej obnovit. Příští rok proto určitě požádáme o asistenty prevence kriminality znovu a věříme, že opět uspějeme,“ doplnil velitel břeclavských strážníků Stanislav Hrdlička.