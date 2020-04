Exploze vytloukla všechna tři okna do ulice, zdi jsou podle záběrů hasičů z místa popraskané a poničená je i střecha. Hasiči k nahlášenému výbuchu v domku vyjeli přibližně v jednu hodinu v noci. „Současně s námi na místo přijela také posádka záchranné služby, v jejíž péči skončil starší muž. Hasiči z domu dále vynesli dva psy," uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Starší muž utrpěl podle mluvčí jihomoravské záchranné služby Michaely Bothové těžké popáleniny. "Dostal kyslíkovou terapii a zdravotníci mu ošetřili popáleniny. Vážně zraněného pacienta jsme pak převezli na urgentní příjem brněnské Fakultní nemocnice v Bohunicích," upřesnila.

Dům je neobyvatelný

Výbuch propan-butanu rodinný dům poškodil tak, že velitel zásahu si pro posouzení jeho stavu nechal povolat statika. Pro obyvatele Vlasatic to byl šok. „Je to velké neštěstí. Majitel domu byl těžce popálený a vezli ho do nemocnice. Po výbuchu však naštěstí nevypukl požár. Podle statika je ale dům neobyvatelný a zřejmě později dojde k jeho demolici. Při výbuchu se totiž posunuly všechny zdi," sdělil Deníku Rovnost starosta obce Pavel Procházka.

Velitel zásahu k domu zavolal také energetiky. „Statik konstatoval, že je nutné čelní zeď stabilizovat. Energetici odpojili objekt od elektřiny. Operační středisko na místo povolalo další techniku s výdřevou. Hasiči dům zajišťovali dřevěnými trámy až do šesti hodin ráno," doplnil Mikoška

Podle něj bude vyšetřovatel hasičů zjišťovat škodu, která v důsledku výbuchu vznikla, a také příčinu celé události.