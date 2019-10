Příčina výbuchu je stále nejasná. „Nikoho jsme zatím neobvinili. U takových případů je to běžný postup. K obecnému ohrožení mohlo dojít. Příčinu výbuchu však zatím neznáme. Vyšetřování je na začátku,“ řekla Deníku Rovnost policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Dodala, že při explozi byla narušená statika domu a hrozilo sesutí části střechy. „Budovu museli hasiči zajistit, aby nedošlo k jejímu zborcení,“ uvedl mluvčí hasičů Filip Venclovský.

Po výbuchu odvezli záchranáři do popáleninového centra ve Fakultní nemocnici Brno dva muže. Starší z mužů na tom byl po výbuchu podstatně hůř. Utrpěl popáleniny na velké části těla. Záchranáři ho museli napojit na přístroje a v umělém spánku ho transportovali do nemocnice. Podle zjištění Deníku Rovnost se mělo jednat o majitele vinařství a jeho syna.

Ve spodní části budovy měli prostory pro výrobu vína a nad nimi ubytování. „Byl jsem na obecním úřadem asi tři sta metrů daleko a neslyšel nic. O tom, co se stalo, jsem se dozvěděl, až když začaly houkat sirény hasičů a přišla mi esemeska ze systému krizových situací. Proč dům explodoval, nevím. Nechci spekulovat. Mohl to být plyn, kotel nebo něco jiného. To musí říct vyšetřovatelé,“ uvedl již dříve starosta Perné Karel Studénka.