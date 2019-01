Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ – Nejméně mrtvých na silnicích z celé republiky. Tím se za první polovinu roku může pyšnit Jihomoravský kraj. Do konce června zemřelo na tamních silnicích čtrnáct lidí, o šedesát procent méně než za stejné období loni. Příznivou bilanci ale pokazil první červencový týden, kdy na jihomoravských silnicích přišlo o život sedm lidí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Nejhorší následky měla nehoda u Tvarožné na Brněnsku, kde srážku osobního auta s dodávkou nepřežila tříletá dívka a její matka. Šestiletý syn poté zemřel v nemocnici. „Otec dětí je stále na jednotce intenzivní péče," řekla mluvčí fakultní nemocnice v Brně Kateřina Ševčíková.

Podle koordinátora jihomoravského Besipu Pavla Čížka stojí za tragickým týdnem hlavně nesoustředěnost řidičů. „Sice ubylo aut a doprava se zklidňuje, ale řidiči jsou už jednou nohou na dovolené. V kombinaci s horkem a únavou to může mít tragické následky," varoval Čížek.

V období prázdnin nehod přibývá, počet mrtvých na silnicích podle statistik Besipu o prázdninách vzroste až o třetinu. „První prázdninový víkend je vždy kritický. Si-tuaci navíc komplikují uzavírky a omezení," poznamenal šéf Besipu Martin Farář.

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE

Nejčastější příčinou nehod je nesprávný způsob jízdy. Patří pod něj například nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda v protisměru či příliš vysoká rychlost. „Do konce června se v kraji stalo 3288 nehod, při nichž zemřelo čtrnáct lidí," uvedla policejní mluvčí Andrea Cejnková. Mrtvých je oproti loňsku o jedenadvacet méně.

Zásluhu by na tom mohla mít i kampaň ministerstva dopravy Vidíme se. Začala loni na podzim a lidem vysvětluje, jak špatně jsou vidět bez reflexních pásků, když v noci nebo v šeru chodí po silnicích. „Není to snadno měřitelná záležitost, je potřeba delší časový horizont. Nicméně na Slovensku to zavedli před necelými třemi lety a je u nich každý rok prokazatelně vidět úbytek smrtelných nehod chodců na silnicích," řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Od konce února je v České republice nošení reflexních prvků mimo města pro chodce povinné zákonem.