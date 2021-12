Výzva Deníku: Chcete změnit svět? Napište Ježíškovi

Redakce

Milé děti, co byste si přáli od Ježíška úpro příští rok? Nemyslíme jako hračku, ale to, jaký by měl být. Chcete být víc s rodiči? Se spolužáky? Rádi byste po dvou letech znovu na normální dovolenou? Máte tajné přání, které se bojíte říct svým blízkým?

Chcete změnit svět? Napište Ježíškovi. | Foto: Shutterstock