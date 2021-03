KDY: do 5. března

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma

"Skutečný komik století, scénárista, režisér, bohém, ale také charakterní herec a člověk pohnutého osudu v mnohdy vykloubené době by 19. února oslavil 120. narozeniny. Akustickým koncertem, skutečně živými vzpomínkami a několika filmovými ukázkami přispějeme i my prostřednictvím komponovaného pořadu Mě to tady (ne)baví. Můžete se zaposlouchat do autentického vyprávění, písní, z nichž některé sám Hugo Haas otextoval, a vtipných i jímavých dialogů z filmů oslavence. Orchestr Divadla šansonu v čele s Jiřím Vondrákem se postará o mluvené slovo, zpěv i ryzí zvuk kapely.Toto uskupení pěti, jinak i samostatně působících muzikantů, připomíná tímto způsobem tvorbu Huga Haase již několik let," uvedli pořadatelé.